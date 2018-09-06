Evini iki kez ateşe veren kadın tren raylarına oturarak intihar etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez seyir halindeki tren raylarına oturarak intihar etti.
- İHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, mahallenin ortasından geçen tren raylarında oturan Oya A. (31), İzmir-Denizli seferini yapan trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yaklaşık 20-25 metre sürüklenen genç kadın hayatını kaybetti. Oya A.’nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, trendeki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.