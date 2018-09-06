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Evini iki kez ateşe veren kadın tren raylarına oturarak intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez seyir halindeki tren raylarına oturarak intihar etti.

  • İHA
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Olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallenin ortasından geçen tren raylarında oturan Oya A. (31), İzmir-Denizli seferini yapan trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yaklaşık 20-25 metre sürüklenen genç kadın hayatını kaybetti. Oya A.’nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, trendeki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. 

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