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Hisarcık'ta Ebabil kuşu bulunca gözlerine inanamadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Nihat Ay isimli vatandaş, evinin önünde dünyanın en esrarengiz kuşu olarak bilinen Ebabil kuşu buldu.

  • İHA
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Karşıyaka Mahallesinde oturan Nihat Ay, ikindi vakti evinin önünde yerde hareketsiz yatan bir kuş gördü. Kuşun yaralı veya susuz olabileceğini düşünen Ay, gayet sağlıklı görünen kuşa su içirmeye çalıştı. Daha sonra kuşu uçup gitmesi için yüksek bir duvarın üzerine bıraktı ve yanına su ile ekmek kırıntısı da koyarak köyüne gitti. Ay, akşamüstü evine döndüğünde kuşun uçup gitmediğini ve hala duvarın üzerinde olduğunu görünce hayli şaşırdı. Bunun üzerine kuşu evine alan Nihat Ay, kuşun cinsini internette araştırdığında dünyanın en esrarengiz kuşu olan ve kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan Ebabil olduğunu öğrenince çok heyecanlandı.
 
Eve aldığı kuşun Kuran-ı Kerim'de de adı geçen ebabil olduğunu görünce gözlerine inanamadığını söyleyen Ay, ”Kuş gayet sağlıklı görünmesine rağmen uçmuyor, sadece kanat çırpıyor. Bu kuşların genelde hep havada olduğu, yere sadece üremek için indikleri biliniyor. Bizim yanımızda ne su içiyor, ne de verdiğimiz yemleri yiyor. Dışarıya bırakacak olsak kedi, köpek yiyebilir. Ne yapacağımızı şaşırmış haldeyiz” dedi.

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