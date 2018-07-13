Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ailesi tarafından evlendirmek istenen genç kız üst geçitten atladı

İzmit'te, yaşamına son vermek için üst geçitten D- 100 yoluna atlayan F.D.'nin (19), ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığı ortaya çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmit'te, dün, D- 100 yolundaki Adnan Menderes Köprüsü'nde korkulukları aşan F.D., kendisini aşağı bıraktı. Yola düşen F.D.'yi gören sürücüler, araçlarını durdurup, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kıza müdahalede bulundu.
 
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D., tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen F.D., özel odaya alınırken, intihar girişimiyle ilgili polis ekiplerince ifadesine başvuruldu.
 
F.D., Niğde'de ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığını, bir süre yurtta kaldığını ve dernekte gönüllü olarak çalıştığını anlatarak, bunalıma girmesi nedeniyle intihara kalkıştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´ın sözleri Yıldırım´ı duygulandırdı

Başkan Erdoğan´ın sözleri Yıldırım´ı duygulandırdı

İşte Adnan Oktar grubunun kadrosu

İşte Adnan Oktar grubunun kadrosu

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Yatağın altından çıkan şoke etti

Yatağın altından çıkan şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA