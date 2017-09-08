Evlenme teklif ettikten hemen sonra öldü

32 yaşında ismi açıklanmayan adam, Japonya’nın Okinawa kentindeki Irabu Köprüsü’ne götürdüğü sevgilisini arabadan indirerek, sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin ‘evet’ demesinin ardından çok sevinen adam, 120 santimetre yüksekliğindeki korkuluğun öteki tarafına doğru zıpladı. Ancak tutunamayan adam, 30 metre yükseklikten düştü.

Kadın polisi çağırdı ancak 7 saatlik arama-kurtarma çalışmasının sonucunda, sevgilisinin cesedi bulundu.

Polis, adamın olaydan önce içki içtiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Nippon TV, olayı bir animasyon filmle canlandırdı.