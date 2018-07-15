EYT son dakika gelişmeleri EYT erken emekli nasıl olunur yaşa takılanlar yasası ne zaman gelecek? Erken emeklilik yasası imzalandı mı şartları nedir 2018 Erken emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum! Erken emeklilik ne zaman çıkacak? 2018 EYT yasası ne zaman gelecek son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu ne zaman meclise gelecek? Erken emeklilik şartları neler? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.

Binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.





Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.







Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK'yı değil işçiyi haklı buluyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor.







Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa 'iş mahkemesine' mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar: SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi.





MUTLAKA SORGULATIN!



Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, 'hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz için dava açın. Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.





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2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?



Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi 2018 yılında yeniden gündemde. Şı an için bu konu ile ilgili herhangi yeni bir gelişme yok ama olur olmaz bu haber üzerinden erken emeklilik ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Erken emekli olmak için güncel olarak şu anda beş formül yer alıyor. Bunlara bakacak olursak;



1-Yıpranma payı olan meslek grupları;



Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.







2-Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

3-Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;



4-Doğumdan önce SSK tescili,



Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),



Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



5-9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.



Erken Emeklilik



En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir.







Ne Zaman Emekli Olurum?



Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.



KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI



Kadın çalışanlar için geçmiş yıllarda çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu hak ilk olarak SSK kadın çalışanlarına tanınmış olsa da daha sonra aynı haklardan memur kadınlar ve Bağ Kurlu kadınlar da yararlanmaya hak kazandılar. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor.



DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI



1- Doğumdan önce SSK tescili



2- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)



3- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK



Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor.

1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.



YAŞTAN EMEKLİLİK



Kısmi emeklilik oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.



24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında



Aynı durum için kadınlarda;



24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.



EVLAT EDİNMİŞ KADINLAR



Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olma şansını elde edebilecekler. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından daha küçük olarak evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emekli olmaya hak kazanıyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlarda doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.



ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR



Erken emeklilikten yararlanabilecek olan diğer insanlar ise sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanmaya başlamıştır. Bu hesaplama ile birlikte emeklilik yaşı da daha erkene çekiliyor.



Aynı şekilde bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş oluyor. Bu yasadan tüm kadın çalışanlar yararlanabiliyor. Erken emekliliğe başvuracak olan kadınların çocuklarının ağır engelini tespit ettirmesi gerekiyor. Engelli çocuğu olan insanların erken emekli olabilme avantajları oldukça yüksektir.



"65 YAŞ 2036 SONRASINDA"



Bakan Sarıeroğlu şöyle devam etti;



“65 yaş uygulamasını 2036 yılı sonrasında başlatıyoruz ve ilk emeklilerde 2048 yılında itibaren olmaya başlayacak. Bu anlamda Türkiye’de emeklilik yaşı 65 değil bunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizde 2002 öncesi sisteme giren vatandaşlarımızın ortalama emekli yaşı 52 ile 54 arasında bunun altını özellikle çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.



"ONLAR RAHATSIZLIK DUYMAYA DEVAM ETSİN"



Bir kamu kurumu olduklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Sosyal güvenlik kurumuyla ilgili söz söyleyenlerin normalde sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Maalesef ki bizim kurumumuzun şanssızlığı ana muhalefet partisinin genel başkanının da bu kurumda bir geçmişi bulunması. Geçmişte fazla veren bir kurumken, açık veren kurum haline getirilmiş. Hastanelerin hali ortada, ilaç kuyruklarının hali ortada, emekli maaşı almak için yaşanan çileler. Maaş çekmek isterken kuyrukta vefat edenlerin görüntüleri hala hafızalarda. Bugün geldiğimiz aşamada evlere kadar emekli maaşlarının götürüldüğü, vatandaşlarımızın ayağına hizmet sunulduğu, geçmişte sadece SSK hastanelerinden ya da hastane içerisinden eczanelerden hizmet alınırken, bugün 2 bin 400 hastanede vatandaşlarımız arasında şemsiyesi altında bulunduğu sosyal güvenlik sistemine yönelik ayrımcılığın olmadığı herkesin eşit şekilde, SSK’lısının, Bağkur'lusunun, Emekli Sandığı'na mensup kişilerin aynı hizmeti alabildiği, 25 bin eczaneye, 20 bin 500 medikal eczaneye, 6 bin optisyenlik müessesesi, bin işitme cihazı satış merkeziyle yani 40 bine yakın bir yol arkadaşlığıyla hizmet sunan bir kurum haline gelmiş durumdayız. Bundan birileri rahatsızlık duyuyor, onlar rahatsızlık duymaya devam etsinler” dedi.



Bakan Sarıeroğlu konuşmasının ardından ‘SGK’da Yılın Enleri’ ödülünü kazanan kişilere ödüllerini takdim etti.



2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?



Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda değişen bakanlıklardan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na talepler iletiliyor. Bundan evvel Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na iletilen EYT sorununa ilişkin düzenleme beklentisine cevap olumsuz gelmişti. Bakanın değişmesi ile beraber aynı soru geçtiğimiz günlerde her iki kesimin taşeron ve EYT'liler için çözüm meselesine ilişkin olarak Jülide Sarıeroğlu'na da yöneltildi. Önümüzdeki günlerde çözülmesi beklenen ve meclise taşınacak olan taşeron kadro meselesi kadar gündeme gelen erken emeklilikte yaş problemine ilişkin yeni bir düzenlemenin olmadığı sinyalleri verildi. Ancak yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalması ile beraber pek çok vatandaş bu soruya cevap aramaya devam ediyor. Şu ana kadar erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme için umut vadeden bir açıklama olmamasına karşın, yeni bir açıklama geldiği vakit haberimizde yer alacaktır..



EYT MÜJDESİ VAR MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.



Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.



ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BEŞ FORMÜL VAR



Uzun yıllar çalışma hayatında olan ve bir süre sonra emekli olma hayalini kuran çalışanlar için çok mühim olan bu meselede kesin bir çözüm bulunmuş değildir. Ancak ufak tefek durumlardan feragat ederek ya da sunulan formüllere kulak verilerek emekliliği öne çekmek de mümkün. İşte, erken emelilik için sunulan 5 formül;



Yıpranma payı olan meslek grupları;



Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.



Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.









Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;



- Doğumdan önce SSK tescili,



- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),



- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.