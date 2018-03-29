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Eyüpsultan'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gülbahar Sokağı'nda park halindeki 34 YR 6300 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp alevleri söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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