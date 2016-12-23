Facebook Twitter Whatsapp neden yavaş?

Dün gece 22.00'den sonra Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube gibi sosyal medya sitelerine girmek isteyenler yavaşlama olduğunu gördü ve nedenini araştırmaya başladı. Kullanıcılar sosyal medyaya ne oluyor, sorusunu sormaya başladı. 'Facebook neden açılmıyor? Whatsapp neden açılmıyor? gibi soruların cevabını İnternette aramaya başladı. Sabah saatlerinde Facebook'a erişim sağlanırken Youtube ve Twitter'a dün akşam saatlerinden beri erişim olmadığı gözlendi. Herkes 'Sosyal medya hesapları ne zaman açılacak?' sorusunu sormaya başladı. Hala insanlar internet ortamında 'Facebook kapandı mı, Twitter kapandı mı, Youtube kapandı mı, whatsapp kapandı mı?' diye araştırmaya devam ediyor. Ancak erişimin neden kesildiğine dair henüz yetkililer tarafından açıklama yapılmadı. Erişim engelinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

ERİŞİM YASAĞI YOK

Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim yasağı söz konusu değil; sadece bu sitelere erişmeye çalışan kullanıcılar uzun bir süre sitenin sayfasının açılmasını bekliyor ve sayfa ya çok geç açılıyor ya da hiç açılmıyor ve hata mesajıyla karşılaşıyor.

Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman açılacak? Facebook kullanıcıları siteye giriş yapmak istediğinde karşılarına hata sayfası çıkıyor. Peki ama ne zaman düzelecek. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı.