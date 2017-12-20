Fahrettin Paşa kimdir Medine müdafaası Fahrettin Paşa biyografisi

Fahrettin Paşa kimdir? sorusu merak edilen konular arasında. Mondros Mütarekesi'nden sonra teslim olmayıp Medine'yi 72 gün daha savunan Türk kumandanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed'in tepki çeken paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi? Önce haddini bil ya. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın" dedi. Fahrettin Paşa 1868 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. 93 Harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.Harp okulunu ve harp akademisini bitirdikten sonra 1891'de kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 42. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.





''MUHTARLARIMIZI ÜZENLER BENİ DE ÜZERLER''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhtarlarımızı üzenler beni de üzerler, o zaman ben de onları üzerim'' dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed El Nahyan, sosyal medyada, 1916 yılında dönemin Türk paşasının (Fahreddin Paşa) Şam halkına karşı suç işlediğinin iddia edildiği bir mesajı “retweet”lemişti. Erdoğan'ın, kendisi aleyhinde de ifadeler içeren mesaja tepkisi gecikmedi.



FAHREDDİN PAŞA KİMDİR?



Fahreddin Türkkan 1868, Rusçuk'da doğdu. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Mekteb-i Harbiye'yi birincilikle bitirdi. Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Balkan Savaşı'nda Çatalca savunmasında ve Edirne'nin geri alınışı'nda görev aldı. 1916 yılında 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası sonrası "Medîne Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anıldı.





Medine Kuşatması'ndan sonra savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır'a daha sonra da 5 Ağustos 1919 tarihinde Malta'ya sürgün edildi. Sürgün sırasında, savaş suçlularını yargılamak üzere İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkûm edildi. Ancak Ankara Hükümeti'nin gayretleriyle 8 Nisan 1921 tarihinde Malta'dan kurtulduktan sonra Eylül 1921 tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesi'nde Fransız Ordusu'na karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla güneyde savaş sona erince 9 Kasım 1921 tarihinde TBMM tarafından Kabil Büyükelçiliği'ne atandı. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı.



1936 yılında Ferik korgeneral rütbesi ile ordudan emekli oldu. 22 Kasım 1948 tarihinde bir tren yolculuğu sırasında Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçirerek vefat etti. Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığına defnedildi.