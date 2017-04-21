Fatihli çocuklar 23 Nisan’ı kutluyor
Fatihli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doya doya yaşıyor.
Çocuk bayramı 23 Nisan Pazar günü çocuklar 4.000 metrekare alana sahip Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda kendileri için kurulan birbirinden renkli ve eğlenceli oyun alanlarında doyasıya eğlenecekler.
RENKLİ OYUNLAR, YARIŞMALAR…
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tüm gün sürecek şenlikte çocuklarla birlikte olacak. Şenliğe aileleriyle birlikte katılacak çocuklar, Uçan Bisiklet, Çocuk Sumo, Tırmanma Piramidi, Trambolin, Super Jumper, Dolphin Rodeo, Balance Dengede, Papuç Kaydırak, Meyve Ağacı Zıp Zıp, gibi birçok oyuncaklarla hem baharın hem şenliğin keyfini çıkaracak.
Çocuk Animasyon Ekibi, Tahtabacak, Karikatürist, Çocuk Oyun Köşesi, Yüz Boyama, Sosis Balonu,
kostümlü karakterler de şenliğin diğer eğlenceleri.
SAHNE ÇOCUKLARIN
Fatih Belediyesi tarafından organize edilen eğlencede bilgi evleri folklor grubu gösterisi, Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin vereceği mini konser, heyecanlı yarışmalar, tiyatro oyunları ve minik konserlerle renklenecek…
Şenlikte çocuklara, Pamuk Şekeri, Maraş Dondurması patlamış mısır ikram edilecek.
Her sene olduğu gibi bu sene de Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında 23 Nisan çocuk bayramında çocuklara dönük eğlenceler düzenlenecek. Saat 12.00-17.00 arasında barınağın minik ziyaretçileri insan dostu hayvanlarla bir araya gelip gönüllerince eğlenecek.
“Fatih Belediyesi Çocuk Şenliği” Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde 23 Nisan Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda gerçekleşecek.
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