Fatih’teki yangında 4 kişiyi kurtaran Taner Çebi, yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih İtfaiye Grubu'nda görevli Taner Çebi, ağır yaralandı. Çebi, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı şehit Çebi'nin son yangında arkadaşlarıyla birlikte 4 kişiyi kurtardıktan sonra hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Çebi için bugün İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde defnedilecek.

Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1.5 yaşında 2 çocuk babasıydı. Anadolu Ajansı ekibi, ilerleyen günlerde yayımlamayı planladığı "Zorlu Meslekler" başlıklı haber paketi kapsamında, 15 yıllık itfaiye eri- Taner Çebi ile de görüşmüştü. Röportajda, itfaiyecilik mesleğinin zorluklarına değinen Çebi, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek. İnsanların en zor anlarında onların yanındasınız. İnsanlar olay sırasında kaçarken, siz tam tersine olayların içine giriyorsunuz. Heyecanlı bir meslek" demişti.

Çebi, itfaiyeciliğe spor eğitmeni olarak başladığını daha sonra olaylarda görev aldığını belirterek, ailesinden bu durumu uzun süre sakladığını da anlatmıştı. Çebi, "Ailem, ilk etapta sadece eğitmen olduğumu ve olaylara gidip müdahale etmediğimi düşünüyordu. Çünkü işimin tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Çocuklarımı öpüp, sarılmadan evden çıkmadım. Göreve her zaman eşimle vedalaşıp öyle çıkıyorum" ifadesini kullanmıştı.

DOĞAL AFETLERDE GÖREV ALDI

Taner Çebi, 23 Ekim 2011'de Van depremi, 13 Mayıs 2014'te Soma maden kazası, 18 Mayıs 2014'te Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi, 25 Nisan 2015'te Nepal depremi gibi büyük olaylar ve doğal afetlerde yardım çalışmalarına katılmıştı.

(Hürriyet)