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Antalya Demre'de trefik kazası: 5 yaralı

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen kazada birisi ağır 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü.

  • İHA
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Kaza, Beymelek Mahallesi Dalyan Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike istikametinden Demre istikametine doğru gitmekte olan Ahmet Kaya Atal (19) yönetimindeki 07 PU 772 plakalı araç Dalyan mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Ateş Nizamettin Adalan (61) yönetimindeki 35 HAL 69 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet Kaya Atal ve bulunan Durmuş Can İrbeç hafif yaralanırken, yine araçtaki Özgür İbrikci (18) araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan Rus uyruklu Anna Paranova ve İaraslava Nechitailo ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine çağırılan ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür İbrikci burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araçlarda bulunan diğer yaralılar ise yine hastanede ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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