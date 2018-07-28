Fındık altı temizlerken arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Vakfıkebir ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde fındık bahçesinde hasat öncesi fındık altı temizliği yapan eski Vakfıkebir Fiskobirlik Müdürü Orhan Bak (67), yaban arılarının saldırısına uğradı. 5 yaban arısının soktuğu Bak, Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kendi isteğiyle taburcu edilen Bak, akşam saatlerinde eşi tarafından yatağında ölü bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Bak, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Bak ilçedeki Merkez Eski Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.