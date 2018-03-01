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Fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerini zirai dona karşı uyararak, 'Bu yıl üretim sezonunda hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmiştir. Bu durum olası bir don olayında fındıkta meydana gelebilecek zarar riskini artırmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

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Yılmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındığın bölge üreticileri için önemli geçim kaynağı olduğuna değinerek, mevsim şartlarına göre fındığın zirai donla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Kemal Yılmaz, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu yıl üretim sezonunda hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmiştir. Bu durum olası bir don olayında fındıkta meydana gelebilecek zarar riskini artırmaktadır. Hava sıcaklığının şubat ayında ani yükseliş göstermiş olması fındıkta özellikle sahile yakın kesimlerde erken uyanmaya sebep olmuştur. İlimiz tarım alanlarının yüzde 89'unda fındık tarımı yapılmakta olup, fındıkta meydana gelebilecek bir don afeti üreticilerimiz açısından ciddi maddi kayıplara yol açabilecektir."

Geçmiş yıllarda da fındığın mart ve nisan aylarında zirai donla karşı karşıya kaldığını anımsatan Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Fındık açısından bir aylık kritik bir dönem içerisine girilmiştir. Bu dönem içerisinde erken uyanan fındık bitkisi meydana gelebilecek don olayından olumsuz etkilenecek ve ciddi bir ürün kaybı meydana gelebilecektir. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre ise İlimizde bu gece özellikle orta ve yüksek kesimlerde hava sıcaklığının eksi değerlere düşeceği, hafif ve orta şiddette don olayının yaşanacağı bildirilmiştir. Üreticilerimizin bu duruma hazırlıklı olmaları gerekmektedir. İmkanı olan üreticilerimiz bahçelerinde sap, saman lastik yakarak dumanlama yöntemi ile kısmen de olsa don zararının etkilerini en aza indirebilirler. Bunun yanında üreticilerimizin meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları sonucunda oluşan zararlarını giderebilmelerinin tek yolu ise tarım sigortası yaptırmalarıdır."

Yılmaz, fındıkta sigorta için son başvuru tarihinin ise 10 Mart olduğunu bildirdi.

 

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