Firuz Kanatlı öldü mü Firuz Kanatlı kimdir nereli kaç yaşında vefat etti

ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkan Firuz Kanatlı'nın, tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkan Firuz Kanatlı'nın tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Eti Anne olarak tanınan eşi Gülay Kanatlı da 2 yıl önce tatil için gittiği Yunanistan’ın Simi Adası’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Firuz Kanatlı kimdir nereli kaç yaşında vefat etti soruların yanıtları ve hakkında merak edilen tüm detaylar h aberimizde..



FİRUZ KANATLI KİMDİR?



Eti bisküvilerinin kurucusu ve Onursal Başkanıdır.



Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğmuştur. Babası Ahmet beydir. Ailesi Gümülcine‘den 1924 yılında Türkiye’ye göç ederek önce Adapazarı‘na sonra Eskişehir‘e göç etmiştir. Mehmet adında bir amcası vardır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir’de okudu. Daha sonra da Galatasaray Lisesi‘nde liseyi bitirene kadar okudu. Üniversite eğitiminde İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.









İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başlamıştır. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası olmuştur. Fakat amcasının çocukları da orada oldukları için herkese yetmeyeceğinden yeni iş arayışına girdi.



Bu arada askerliğini 1957 – 1958 yıllarında İstanbul, Terkos’a yakın Yassıviran’da yaptı. Askerde Kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi. Firuz Kanatlı, o dönemde “Bal” markası ile çıkarmak istediği bisküviyi başka birttirememiş, Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir’de üretime başlamıştır.



‘Eti Bisküvi Fabrikası‘, bir yıl sonra 22 çalışanıyla üretime geçmiş. Fabrikanın ilk ürünleri arasında, ‘Finger’, ‘Marie’, ‘Kremalı’, ‘Sable’ ve ‘Bademli’ yer almış. 1965 yılına gelindiğinde Eti artık Türk mühendislerin de katılımıyla otomasyona geçişi tamamlamış. 1972’de ticari ünvanı ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ olarak değişmiş. İlk ihracatını 1974’te Kıbrıs’a gerçekleştiren Eti, beş yıl sonra grup şirketlerinin tüm makine ve tesis ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya başlamış.



1980’de ‘Tam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuş. Bisküvi, çubuk kraker ve kek üretimine başlayan firma, bir yıl sonra ürünlerin pazarlaması ve satışını etkin olarak yürütebilmek için Eskişehir merkezli ‘Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş.’yi kurmuş. 1983’te ilk kez ‘sanayi tipi kek’ üretimine başlayan Eti, aynı yıl İngiltere Alimentacion Europe ve Golden Mercury International Ödülleri’ni almaya hak kazanmış.



1988 yılında, Türk Standartları Enstitüsü, ambalajlarıyla da beğenilen Eti ürünlerini, birinciliğe layık görmüş. 1992’de Eti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri hayata geçirilmiş. Türkiye’nin bisküvi sektöründeki ilk ISO 9002 belgesini alan firma, Kasım 2001 – Mart 2002 arasında yapılan ‘Tüketicinin En Güvendiği Marka‘ anketi sonucunda 2002 Kalite Ödülü’nü almış.



Bugün Eti’nin kraker, kek, turta, gofret, çikolata kaplamalı ürünler, çikolata, sağlık ve çocuk ürünleri kategorilerinde 150 çeşidi aşkın ürünü bulunuyor. ETİ’yi kuran ve büyük bir marka haline getiren Firuz Kanatlı, işi çocuklarına devrettikten sonra şirketin yönetimine karışmamayı tercih ediyor. Firuz Kanatlı, 1958 yılında Gülay hanım ile evlendi. “Ahmet Firuzhan”, Gülden ve Aydan adlarında 3 çocuğu vardır.