Flakka uyuşturucu hapı nedir? Zombi uyuşturucu hapı nedir?

Flakka uyuşturucu hapı nedir, zombi hapı nedir sorusunun cevabı araştırılırken flakka bu sefer Mersin’de ortaya çıktı. Amerika’da ilk kez 2011 yılında ortaya çıkan bu sentetik uyuşturucu maddesi geçtiğimiz günlerde Brezilya’da yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada zombi hapını kullanan insanların tüyler ürperten görüntüleri dolaşıyor. Bu görüntülere bir yenisi de Türkiye’den eklendi. Akşam’ın haberine göre Mersin Sanayi Sitesi'nde çekilen görüntülerde, 'flakka' isimli uyuşturucunun etkisiyle 'zombiye' dönüşmüş bir kişinin yerde acı çektiği görülüyor. Daha önce de İspanya’nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu incelenmişti. Narkotik köpeklerin tepki verdiği kargodan flakka uyuşturucu hapı çıkmıştı. Kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.’yu gözaltına aldı. Flakka hapını alanların zombiye benzer hareketler sergiledikleri görüldü. Flakka zombi hapı video görüntüsü haberimiz içerisinde bulunuyor. Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Vatandaşların çok zararlı olan bu maddeyi kesinlikle kullanmamaları gereklidir.

FLAKKA UYUŞTURUCU HAPI MERSİN'DE

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir gencin, insanları adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı bir amatör kamera tarafından ilk kez görüntülendi.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Flakka isimli uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerde acılar içinde kıvranan gence polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen gelen bir postayla İstanbul’da ilk kez yakalanmıştı.

FLAKKA TÜRKİYE'DE

İspanya’nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu inceledi. Narkotik köpekleri kargoya tepki verdi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre işyerinde tuzak kuran ekipler, kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.’yu gözaltına aldı.

‘YAKINIM GÖNDERDİ’

Kargo açılarak madde test cihazıyla kontrol edildi ancak Türkiye’de daha önce bilinmeyen bir uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda yapılan analizde, maddenin ‘flakka’ olarak bilinen, ‘Alpha PVP Hydrochloride’ olduğu saptandı.

ABD ve Brezilya başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlayan, kullananları adeta yamyama çevirip saldırganlaştıran uyuşturucunun, ilk kez Türkiye’de yakalandığı belirtildi. Özel bir kanalda haber spikerliği yapan Serkan O., “Barcelona’dan bir yakınım kargoyu gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan O.’nun söz konusu uyuşturucuyla ilgili haberler sunduğu da öğrenildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE

Rusya menşeili olan sentetik uyuşturucunun ilk olarak ABD’de ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, toz ve hap şeklinde kullanılan uyuşturucuyla ilgili uyarıda bulundu. Uyuşturucu kullananların görüntüsünün korku yarattığı ve ölümcül etkisi olduğunu belirten yetkililer, “Maddeyi kullananlar, tanımadıkları kişilere saldırıyor, üstlerini başlarını parçalıyor. Halüsinasyona yol açan madde, kalp krizine neden oluyor” dedi. ABD’de bu uyuşturucuyu kullanan bir kişinin arkadaşının yüzünü yediği de medyada yer aldı.

ZOMBİ UYUŞTURUCU HAPI NEDİR?

Son bir kaç yıldır yaygınlaşan bir tür uyuşturucu, insanları zombiye çeviriyor ve bu etkiye Flakka Efekti deniyor. Rusya menşeili olan ve ilk kez Amerika'da ortaya çıkan ve "Zombi Hapı" denilen uyuşturucu son zamanlarda hızla yaygınlaştı.

Flakka adı verilen ve Zombi Hapı olarak bilinen sentetik uyuşturucunun etkisiyle garip davranışlar sergileyen insanların görüntüleri şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

Flakka adı verilen hap, banyo tuzunda da bulunan amfetamin benzeri bir kimyasal sentetik uyuşturucu madde.

Sentetik uyuşturucu piyasada bulunan çok daha kötü etkilere sahip diğer uyuşturucu maddelerine alternatif olarak üretilse de etkileri bir hayli farklı.

ZOMBİ HAPI ETKİLERİ NELERDİR?

Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor.

Zombi Hapı'nı kullananlarda kalıcı psikolojik sorunlar oluşuyor; hatta kalp krizine bile geçirebiliyorlar.

Son olarak Brezilya'da hapı kullananların bir zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği belirlendi. Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü olan bir sentetik uyuşturucu. Çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak cümlenin ve düşüncenin sonunu getirememe yani beyin hasarı gözleniyor.

Aşırı uyarıcı olan bu madde insanları çıldırtacak derecede paranoyaya yol açar. Kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayıp yedikleri vakalar mevcuttur.

Uyuşturucu, beyindeki insan olma özelliğini, "ben" durumunu yok edip, hayvani iç güdüleri ortaya çıkarıyor. İlaç, kişinin ruh halini düzenleyen hormonları baskı altına alıyor ve kalıcı hasarlara, kalp yetmezliğine hatta tek kullanımda bile ölüme sebep olabiliyor. Bazı vakalarda kişilerin zihinsel faaliyetlerini kalıcı olarak kaybettiği görülmüş.

NELER OLMUŞ?

Brezilya'da görülen hapı kullananlar tıpkı bir zombi gibi davranıyor ve 'yamyam' özellikleri gösteriyor. Amerika'da hapın etkisindeki bir kişi bir evsizin yüzünü, bir başkası da oda arkadaşının beynini yedi. Amerika Miami'de 2012'de Rudy Eugene adlı bir adam bir evsizin yüzünü yemeye başladı. Polis geldiğinde, Rudy Eugene, kurbanının yüzünün yüzde 80'ini yemişti. Polisin uyarılarına rağmen yamyamlığı devam eden katil, vurularak öldürüldü. Otopsi sonucu Rudy Eugene'nin Amerika sokaklarında "Ivory Wave", "Vanilla Sky", "Bliss" ve "Purple Rain" adıyla satılan sentetik uyuşturucunun (uyarıcı) etkisi altında olduğu saptandı. Rude Eugene olayından sonra Louisiana Toksik Maddeler Merkezi Müdürü Mark Ryan, New York Times'a 'zombi hapının' nasıl üretildiğini anlattı ve yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zombi hapı dozajı arttırılınca insanları birer zombiye dönüştüren formüle ulaşıldı.