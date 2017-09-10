Florida Amerika Irma kasırgası canlı izle! Amerika Irma kasırgası son dakika haberleri

Amerika Irma kasırgası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Florida Amerika kasırga canlı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida eyaleti sahillerine yaklaşan Irma Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Yetkililer, büyük yıkıma yol açacağını düşündükleri kasırganın etkileyeceği bölgelerde yaşayan vatandaşların yer değiştirmeleri gerektiğini söylemişlerdi. Şu ana kadar 6 milyon 300 bin kişinin bölgeyi terk ettiği açıklandı. Miami’de uyarıları ciddiye almayıp bölgeyi terk etmeyen vatandaşlar da bulunuyor. Karayipler ve Küba'da 26 kişinin hayatına mal olan Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Reuters haber ajansı tarafından geçilen son dakikaya göre Florida'da bir kişi hayatını kaybetti. Polis olayın fırtınada ilk can kaybı olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump Florida kıyılarına ulaşan Irma Kasırgası ile ilgili Amerikalıları 'Burayı terk edin, hayatta kalamazsınız' sözleri ile uyardı. Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı ve eyaletin Florida Keys adı verilen grup adalarından giriş yapan Irma Kasırgası artık karada etkisini gösteriyor. Florida'da dalga boyu 4,5 metreye ulaştı. Sosyal medyada hortum görüntüleri paylaşılıyor. Öte yandan kasırganın güzergahından ayrılmaya çalışan onbinlerce kişi ATM'lerde ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Acil nakit ihtiyacı için ATM'lere olan yoğun talep nedeniyle de bir çok makinede para kalmadığı belirtildi.

Eyaletten ayrılmak isteyenler için hava ulaşımı da cuma gecesi itibariyle seçenek olmaktan çıktı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood uluslararası havalimanlarında uçuş hizmeti verilmezken, Fort Lauderdale-Hollywood havalimanı tamamen kapatıldı. ABD Hava Kuvvetleri bölgedeki tahliye işlemleri için 'Fırtına Avcısı' olarak bilinen WC-130J 'Super Hercules' askeri tahliye uçaklarını gönderdi.

Kasırganın şiddeti kategori dörde yükseltildi. Dün gece 200 binden fazla eve elektrik verilemedi.

Irma kasırgası, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısındaki Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların meydana getirdiği bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini artırarak 5'inci kategoride bir kasırgaya dönüşmüştü.

AMERİKA IRMA KASIRGASI CANLI İZLEME

Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı. İlk olarak eyaletin Florida Keys adı verilen grup adalarından giriş yapan Irma Kasırgası artık karada etkisini gösteriyor.

Kasırganın başlamasından kısa bir süre sonra ilk can kaybı haberi geldi. Reuters haber ajansı bir adamın fırtına sebebiyle meydana gelen bir kamyonet kazasında hayatını keybettiğin açıkladı. Polis söz konusu olayın kasırgada kayda geçen ilk can kaybı olduğunu söyledi.

Günlerdir kasırgaya karşı önlem alan ABD kıyılarında su seviyesi gittikçe artıyor. Florida'da dalga boyu 4,5 metreye ulaştı. Sosyal medyada hortum görüntüleri paylaşılıyor.

TRUMP’TAN ŞOK UYARI!

ABD Başkanı Donald Trump Florida kıyılarına ulaşan Irma Kasırgası ile ilgili Amerikalıları bu sözlerle uyardı.

'Burayı terk edin, hayatta kalamazsınız'

Dün 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilme kararının ardından rakam daha da yükseldi. Yetkililer şu ana kadar 6 milyon 300 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Florida valisi dün yaptığı açıklamada 'Burayı hemen terke edin. Hayatta kalamazsınız' uyarısını yapmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri bölgedeki tahliye işlemleri için 'Fırtına Avcısı' olarak bilinen WC-130J 'Super Hercules' askeri tahliye uçaklarını gönderdi.

Kasırganın şiddeti kategori dörde yükseltildi. Dün gece 200 binden fazla eve elektrik verilemedi.

Miami'de uyarıları ciddiye almayanlar var

Florida eyaletinin Miami kentinde yapılan tüm uyarıları ciddiye almayarak, bölgeyi terk etmeyenler de var. Haber ajanslarıan yansıyan karelerde insanlar şiddetli yağmura rağmen sokaklara çıkıp eğleniyor.

Kasırga hafta içinde Karayipler'de 26 can kaybına neden olmuştu. Karayipler'in ardından Küba sahillerini vuran Irma Kasırgası Küba'da büyük hasar yarattı. Küba'nın kuzey sahilerindeki oteller bomboş kaldı.

YAKLAŞIK 7 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Florida'ya pazar sabah ulaşması beklenen kasırga için 700 bin kişinin daha tahliyesine kararı verildi. Son rakamla birlikte, eyaletten tahliye edilmesine karar verilenlerin sayısı 7 milyona yaklaştı.

Daha önceki tahminlerin aksine kasırganın merkezinin Miami'den geçmeyeceği kaydedilirken, eyaletin güney ucundaki Key West'ten kategori 4 şiddetinde girecek Irma'nın kuzey batıya doğru ilerleyip 3 milyon nüfuslu Tampa Bay bölgesine ulaşması bekleniyor.

Florida Valisi Rick Scott, tahliye kararı verilenlerin derhal evlerinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı.

Zamanın hızla daraldığını dile getiren Scott, halen eyalette etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 25 bin aboneye elektrik verilemediğini bildirdi.

Öte yandan kasırganın güzergahından ayrılmaya çalışan onbinlerce kişi ATM'lerde ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Acil nakit ihtiyacı için ATM'lere olan yoğun talep nedeniyle de bir çok makinede para kalmadığı belirtildi.

Eyaletten ayrılmak isteyenler için hava ulaşımı da cuma gecesi itibariyle seçenek olmaktan çıktı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood uluslararası havalimanlarında uçuş hizmeti verilmezken, Fort Lauderdale-Hollywood havalimanı tamamen kapatıldı.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurmuştu.

Irma kasırgası, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısındaki Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların meydana getirdiği bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini artırarak 5'inci kategoride bir kasırgaya dönüşmüştü.

Karayiplerde binlerce evi tahrip ederek 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma kasırgası tüm hızıyla kuzey batıya doğru ilerlerlerken, ABD'de ilk vuracağı Florida eyaletine ulaşmasına ise 350 kilometre kaldığı ifade ediliyor.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALIYOR

ABD Kasırga Merkezi’ne göre, Irma kasırgasının tahmini güzergahında Turkey Point’te iki nükleer reaktörlü santralin bulunması, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden oldu. Santrallerin operatörü Florida Power & Light (FPL), Turkey Point’te nükleer santrali kasırganın şiddetli rüzgâra yol açmasından çok önce kapatacağını açıkladı. Reaktörler Florida’nın Miami’nin 42 kilometre güneyinde yer alıyor.

Florida’nın Orlando kentindeki Disney World, Disney Springs ve spor kompleksi dahil tüm tema ve su parklarını cumartesi sabahı itibarıyla kapatacağını açıkladı. Bölgedeki otellerin ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede geçen perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da kendiliğinden yok oldu. Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını istedi.

Miami’de yaklaşık bin 100 evsiz, polis ve sosyal hizmet uzmanlarının iş birliğiyle zorunlu olarak tahliye edildi. Polis ve sosyal hizmet uzmanları, hayati tehlike nedeniyle verilen zorunlu tahliye kararını uygulamak için sokak sokak

ABD'liler bir yandan da evlerini tahtalar çakarak güçlendirmeye çalışıyor.

ABD’yi vurması beklenmeyen Jose Kasırgası dışında Meksika Körfezi’ni etkisi altına almaya başlayan Katia Kasırgası da güçlenmeye devam ediyor.