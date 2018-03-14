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Fotoğraf çekmek için geldiği Hakkari'de polisle evlendi

Fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık, bir süre önce fotoğraf çekmek için geldiği Hakkari'de tanıştığı polis memuru ile dünya evine girdi.

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Fotoğraf sanatçısı Özlem Uyanık, bir süre önce fotoğraf çekmek için geldiği Hakkari'de tanıştığı polis memuru Orhan Cucuboğa ile evlendi.

Yaklaşık bir yıl önce Almanya'dan fotoğraf çekmek içen kente gelen Uyanık, burada görevli polis memuru Cucuboğa ile tanıştı. Evlenmeye karar veren çiftin nikahı, Belediye Nikah Salonu'nda kıyıldı.

Polis memurunun nikah şahitliğini Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu yaptı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen ve altın hediye eden Dilberoğlu, daha sonra evlenme cüzdanını Uyanık’a verdi.

Törene İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, gelin ve damadın yakınları ile meslektaşları katıldı.

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