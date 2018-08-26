Fotoğraf için 5 yaşındaki kızı çatıya çıkardılar
İstanbul Pendik'te küçük bir çocuğu çatıya çıkararak fotoğraf çekmek isteyen iki kişi faciaya davetiye çıkardı.
- İHA
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde iki genç kız beş yaşlarında küçük bir kızı beş katlı apartmanın çatısına çıkararak fotoğraf çekmeye çalıştı. Küçük kız korkudan çığlık attı ama bu da fotoğraf çekilmesine engel olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterince genç kızlar küçük kızı aşağıya indirdi.
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