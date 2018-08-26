Fotoğraf için 5 yaşındaki kızı çatıya çıkardılar

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde iki genç kız beş yaşlarında küçük bir kızı beş katlı apartmanın çatısına çıkararak fotoğraf çekmeye çalıştı. Küçük kız korkudan çığlık attı ama bu da fotoğraf çekilmesine engel olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterince genç kızlar küçük kızı aşağıya indirdi.