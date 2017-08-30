Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. İddiaya göre, Tophane'den Taksim istikametine giden 34 SV 4201 plakalı otomobilin sürücüsü Türkan Göktürk, yokuşu çıktıktan sonra sokağa girmek istedi. Sağa dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarparak durabildi. Kazanın ardından şoka giren kadın bir süre otomobilden çıkamadı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan kadın kaldırıma götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

Otomobilin çarptığı ev savaş alanına döndü, adam neye uğradığını şaşırdı

Otomobil pencereye çarptığında evin içerisinde oturan ev sahibi Metin Akyük de yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı. Salonda oturduğu esnada dizüstü bilgisayarı ile ilgilenen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Büyük bir korkuyla yerinden kalkan adamın evi, kelimenin tam anlamıyla savaş alanına döndü. Penceresi ve camları kırılan salon dağılırken ev sahibi de ölümün eşiğinden döndü. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan ev sahibi, "Evin içerisindeki tekli koltukta oturuyordum. Araç içeriye girdi, insan şaşırmaz mı halim ortada. Çok şükür yaralanmadı. Arabayı görünce biraz asabiyet oldu kimse kusura bakmasın ama şaşırdık. Korktum, evde yalnızdım" dedi.

Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın sürücü yokuşu çıktıktan sonra duruyor. Geri gelerek sokağa giriş yapmak isteyen kadın, fren yerine gaza basıyor. Kadının gaz pedalına basmasıyla otomobil binanın zemin katının penceresine çarpıyor. O esnada kaldırımda ailesiyle yürüyen bir kadın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Şoka giren kadın bir süre araçtan çıkamıyor. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan kadın kaldırıma götürülüyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak geliyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.