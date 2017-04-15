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Freni boşalan minibüs dehşet saçtı! O anlar kamerada..

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir minibüsün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • IHA
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Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi’nde Tahir Aydın idaresindeki  minibüsün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önünde seyreden bir araca çarptıktan sonra mahalledeki işyerlerinin kapısını açmaya çalışan İlyas ve Özgünay Altunay çiftine çarptı. Kazada aracın önünde metrelerce sürüklenen İlyas Altunay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan eşi Özgünay Altunay ise, 112 ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü ve çarptığı diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Yaşananlar kamera kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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