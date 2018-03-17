Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Freni boşalan otomobil yatak odasına girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Kazada evde ve araçta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Aydın'a ait sokak park halinde olan 28 AAC 428 plakalı otomobil el freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı.
 
Böylesi görülmedi... Otomobil yatak odasına girdi
 
Hızla ilerleyen otomobil yolun sonundaki Abbas Akıllı'ya ait tek katlı bir evin yatak odasına girerek durabildi. Bu esnada büyük bir gürültü duyan komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza ile ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Meydana gelen kazada evde ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayı duyan ev sakinleri ev eve döndüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi. 
 
Kazaya karışan araç çekici yardımı ile girdiği yatak odasından kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´nın gücüne güç katacak! 2 Anka-S daha teslim edildi

TSK´nın gücüne güç katacak! 2 Anka-S daha teslim edildi

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA