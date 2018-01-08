Freni boşalan TIR, beş katlı binaya çarptı

Yenişehir ilçesindeki toplu konut sitesinde bir markete malzeme götüren TIR, sabah saatlerinde freni boşalınca beş katlı binaya çarptı.

Binanın birinci ve ikinci katında hasar meydana gelirken, sürücü ise araçtan son anda atlayarak kurtuldu. İtfaye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TIR bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

TIR'ın çarptığı binada oturan gazeteci Dara Aldığ, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, "Saldırı veya patlama olduğunu düşündüm. Sonra odamdan çıkınca mutfağıma TIR girdiğini gördüm. Neyseki şoför son anda kendisini araçtan atmış ve ağaç hızını kesmiş. Normalde bu tür olayları biz yazarız. Ancak bugün benim başıma geldi." dedi.