Freni boşalan TIR, beş katlı binaya çarptı
Diyarbakır'da freni boşalan market malzemesi yüklü TIR, beş katlı binaya çarptı. Binanın birinci ve ikinci katı hasar görürken, sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
- DHA
Yenişehir ilçesindeki toplu konut sitesinde bir markete malzeme götüren TIR, sabah saatlerinde freni boşalınca beş katlı binaya çarptı.
Binanın birinci ve ikinci katında hasar meydana gelirken, sürücü ise araçtan son anda atlayarak kurtuldu. İtfaye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TIR bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.
TIR'ın çarptığı binada oturan gazeteci Dara Aldığ, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, "Saldırı veya patlama olduğunu düşündüm. Sonra odamdan çıkınca mutfağıma TIR girdiğini gördüm. Neyseki şoför son anda kendisini araçtan atmış ve ağaç hızını kesmiş. Normalde bu tür olayları biz yazarız. Ancak bugün benim başıma geldi." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.