Gaziantep son dakika askerler neden zehirlendi sağlık durumları nasıl

Gaziantep son dakika asker zehirlenme vakası gündenme bomba gibi düştü. Peki askerler neden zehirlendi sağlık durumları nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Alınan son bilgilere göre, Gaziantep'te 70 asker zehirlendi! 15 Temmuz’dan sonra Maltepe’den taşınan zırhlı birlik askerleri Gaziantep'te yemekten zehirlendi. İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay’ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. İşte Gaziantep'teki asker zehirlenmesi ile ilgili yapılan son açıklama ve detayları...



70 ASKER TEDAVİ ALTINDA



106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.



70 asker, kendilerini kötü hissetmeye başlamaları üzerine, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



BAZILARI TABURCU EDİLDİ



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.



MANİSA'DAKİ GIDA ZEHİRLENMELERİNDE BİNİN ÜZERİNDE ASKER TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ



Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen mayıs ve haziran aylarında da gıda zehirlenmeleri yaşanmış, binin üzerinde asker zehirlenerek hastanelerde tedavi görmüştü. Er Hüsnü Özel ise şehit olmuştu.



Hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi. Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.







Zehirlenmelere ilişkin rapor geçen günlerde ortaya çıkmış ve zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelendirilmişti.



YEMEK FİRMASINA İHALELERDEN MEN



Ayrıca, kışlaya yemek temin eden Rota firmasına bir ihale yasağı daha geldi. Şirket resmi ihalelerden de men edildi. Bakan Ağbal, bütçe görüşmeleri sırasında yasak kararının bütün kamu kurumlarını kapsadığını söyledi.