TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir projesi kapsamında satışa çıkarılan 299 adet 2+1 konut, 176 konut 3+1 konut ve 274 adet 4+1 konut bulunuyor. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL alınan projede pek çok aile ev sahibi olma hayali kuruyor.



Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ kura sonuçları



Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde kura yöntemi ile konut alıcıları belirlendi.



Başvuruda bulunan ailelerin, 04 Haziran 2018 tarihinde noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” na katılacağı da biliniyordu. Projenin kura çekilişi saat 11’de başlamak üzere Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda yapıldı.



Çekiliş işlemleri işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirildi T. Halk Bankası AŞ.’nin tüm şubelerinden kabul edilecek TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir konut projesi başvuruları, 4 kategori önceliğine göre ilerliyor. Buna göre, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar ve diğer alıcı kategorisi bulunuyor.













