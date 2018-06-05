Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları

TOKİ tarafından Gaziantep Kuzeyşehir’de inşa edilen 749 adet konut satışa sunuldu. Geçtiğimiz 14 Mayıs – 25 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan projede kura çekilişi aşamasına gelindi. İşte TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir sonuçları

  • 767
  • 30
  • 10
  • 3
  • 22
  • 4
x

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir projesi kapsamında satışa çıkarılan 299 adet 2+1 konut, 176 konut 3+1 konut ve 274 adet 4+1 konut bulunuyor. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL alınan projede pek çok aile ev sahibi olma hayali kuruyor.

Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ kura sonuçları

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde kura yöntemi ile konut alıcıları belirlendi.

Başvuruda bulunan ailelerin, 04 Haziran 2018 tarihinde noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” na katılacağı da biliniyordu.  Projenin kura çekilişi saat 11’de başlamak üzere Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda yapıldı.

Çekiliş işlemleri işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirildi T. Halk Bankası AŞ.’nin tüm şubelerinden kabul edilecek TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir konut projesi başvuruları, 4 kategori önceliğine göre ilerliyor. Buna göre, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar ve diğer alıcı kategorisi bulunuyor.
 

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ






 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA