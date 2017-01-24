Gaziantepli fenomen 'Tostçu Erol'

Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan küçük dükkanında yaptığı tost çeşitleriyle kısa sürede sosyal medyanın aranan ismi olan Mehmet Erol Sorgulu, müşterilerine sipariş yetiştirmekte zorlanıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı "en güzel tost nasıl yapılır" konulu videosuyla yüz binlerce tık alan tostçu Erol müşterilerinin yoğun talebinden memnun. Babadan oğla geçen tostçuluk mesleğini 22 yıldır yaptığını belirten Mehmet Erol Sorgulu, fenomen olmasını nedenini ise yaptığı tostların lezzetine ve sosyal medyada kısa sürede bu kadar tanınmasına bağlıyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafın da yoğun talebi ile karşı karşıya kalan Tostçu Erol, “22 yıldır tost yapıyorum, 6 yıldır sosyal medyada aktifim, son 1 yıldır ise fenomen haline geldik ve internet üzerinden gelen siparişlerle bile satış yapıyoruz. Antep Fıstıklı tostun yanı sıra çikolatalı ve kebaplı tost çeşitlerini de yapıyoruz. Özellikle atom adını verdiğim tosta ise bayağı yoğun ilgi var. Sabah erken saatlerde başlayan yoğunluk öğleden sonraya kadar devam ediyor" dedi.

Yoğun talep gören tostlar ise 6 ile 20 lira arasında satılıyor.