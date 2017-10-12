Gaziantep'te arbede sırasında yola saçılan 11 bin lirayı alıp kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Gatem Sanayi Sitesi'nde fıstık halinde komisyonculuk yapan 47 yaşındaki İmam Kaya, sattığı fıstıkların parasını sahiplerine vermek üzere bankadan 40 bin TL çekti. Otomobili ile seyir halinde bulunan İmam Kaya, bir aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Kaya aracını durdururken, arkadaki araçtan inen ve kimlikleri belirlenemeyen iki kişi, Kaya'nın aracındaki parayı almaya çalıştı. Kaya ve şahıslar arasında yaşanan arbedede para etrafa saçıldı. Paraları toplamaya çalışan şahıslar, 11 bin 200 TL'yi alarak 27 AKC 91 plakalı araçla kayıplara karıştı.

İkiz plaka kullanılmış olabilir

Şahısların olay yerine sahte plakalı bir araç ile geldiği öğrenilirken, olay yerinden ise farklı bir sahte plakalı araçla kaçtıkları belirlendi. Şahısların kaçtıkları belirtilen 27 AKC 91 plakalı araç, elektronik plaka tanıma sisteminde tanımlandı. MOBESE kameralarına takılan 27 AKC plakalı bir araç da Yavuzeli yolunda polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, araçta yaptığı incelemede paralara rastlamazken, mağdur Kaya olay yerine getirildi. Durdurulan aracı teşhis eden Kaya, parasını çalan şahsın aracın sürücüsü olmadığını söyledi.

Ekipler, kaçan şahısların ikiz plaka kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor