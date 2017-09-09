Gaziantep'te eski karısıyla barışmak isteyen adam dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te G.Ç. ve S.Ç. çifti, 17 yıl önce boşandı. Eşinden boşanan kadın çocuklarının babasız büyümemesi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle boşandığı eşi S.Ç. ile aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre, S.Ç. Suriyeli bir kadını eve getirerek dini nikah kıydı. Bunun üzerine G.Ç., gördüğü şiddete dayanamayarak 2 çocuğuyla birlikte İstanbul’da bulunan ailesinin yanına geldi.

Eski eşinin evi terk etmesinin ardından S.Ç.’de İstanbul’a gelerek, eski eşinin evine geri dönmesini istedi. Kadının kardeşini arayan S.Ç., bu durumu çözmek istediğini iletti. Pendik Kurtköy’deki eski eşinin kardeşi ve bir yakını ile bir kafede konuşmak için buluşma kararı alan S.Ç. daha sonra buluşma anında şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahına sarılan eski koca, şahıslara ateş etmeye başladı. Saldırı sonrasında T.Ç. ve oğlu N.Ç. ağır yaralanırken, eski koca ve kardeşi İ.Ç. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan N.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kafe önüne araçla gelen T.Ç. ve N.Ç.'yi gören eski koca ve kardeşi araca doğru koşuyor. Şahıslara araç içindeyken yumruk atan eski koca, ardından araçtan çıkmalarıyla silahına sarılıyor. Silahıyla araçtan çıkar çıkmaz ateş açan eski koca, yere düşen yaralılara yerdeyken de ateş ediyor. Daha sonra saldırganlar kayıplara karışıyor.