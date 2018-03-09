Gaziantep'te holter cihazı takılan hastayı bomba sanan vatandaşlar panik yaşadı

İsmi henüz öğrenilemeyen tansiyon ve kalp hastası 25 yaşındaki kişi, tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geldi.

Ancak hastane girişinde dengesini kaybederek bir anda yere yığıldı.

Bu sırada gence müdahale etmek isteyen bir vatandaşın cihaza bağlı kabloları görerek "canlı bomba" diye bağırması üzerine hastanede panik yaşandı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin müdahlesiyle kabloların holter cihazına bağlı olduğu ortaya çıktı. Hastanın yerde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra acil servise götürüldü.

Gencin kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlendi.