Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gaziantep'te holter cihazı takılan hastayı bomba sanan vatandaşlar panik yaşadı

Gaziantep'te gence takılan holter cihazını bomba sanan vatandaşlar panik yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsmi henüz öğrenilemeyen tansiyon ve kalp hastası 25 yaşındaki kişi, tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geldi.
 
Ancak hastane girişinde dengesini kaybederek bir anda yere yığıldı. 
 
Bu sırada gence müdahale etmek isteyen bir vatandaşın cihaza bağlı kabloları görerek "canlı bomba" diye bağırması üzerine hastanede panik yaşandı.
 
Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin müdahlesiyle kabloların holter cihazına bağlı olduğu ortaya çıktı. Hastanın yerde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra acil servise götürüldü.
 
Gencin kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlendi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA