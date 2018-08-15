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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep ve Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve çay ele geçirildi, 5'i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8, Nizip ilçesinde ise 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 3 paket sigara, 6 kilo 200 gram nargile tütünü, 34 kilo 496 gram çay ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 kartuş ele geçirildi. Polis, 5'i Suriye uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

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