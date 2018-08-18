Gaziantep'te kurbanlıklar arasındaki 5 boynuzlu koç şaşkına çevirdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir besici, yetiştirdiği kurbanlıklar arasında dikkati çeken 5 boynuzlu koçu, yüksek fiyatla alıcı bulmasına rağmen satmıyor.
- AA
İlçeye bağlı Hanağzı Mahallesi'nde 40 yıldır besicilik yapan Ali Gelebek'in yetiştirdiği küçükbaş hayvanlar arasında bulunan 80 kiloluk 5 boynuzlu koç, ilgi görüyor.
Gelebek, gazetecilere yaptığı açıklamada, başının sağ tarafında 2, sol tarafta ise 3 boynuz bulunan koçu, Gaziantep'ten 6 aylıkken 50 küçükbaş hayvanla birlikte satın aldığını belirtti.
Koçu 1,5 yaşında olmasına rağmen kesmeye ve kurbanlık olarak satmaya kıyamadığını ifade eden Gelebek, müşteri çıkarsa hayvanı damızlık olarak satabileceğini kaydetti.
Gelebek, 5 boynuzlu koçu kurbanlık olarak satın almak için 2 bin 500 lira teklif eden Mehmet Keyifli'nin isteğini de geri çevirdi.
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