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Cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan Fatih Evin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, 12 Şubat 2009'da minibüs şoförü Lokman Kezer ve Aydın Kezer ile Arnavutköy minibüs durağında "değnekçilik" yaptığı öne sürülen Sakin Evin ve yakınları arasında değnek parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Lokman Kezer hayatını kaybederken, Aydın Kezer ise yaralandı.

Olayın ardından iki aile arasında husumet yaşanırken, Fatih Evin Gaziosmanpaşa'da 22 Mayıs 2016'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Evin'in öldürülmesiyle ilgili başlattığı çalışma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilin sahibine ulaşan polis, olay günü otomobili kullanan kişileri belirledi.

Sultangazi'de bir kıraathaneye düzenlenen baskında N.K, H.K, C.K, İ.K, M.S, P.S, G.M gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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