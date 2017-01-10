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Geçen sene evlendiği kardan gelinle bu yıl balayına çıktı

Bursa’da geçen sene kardan yaptığı gelinle sosyal meydana tıklanma rekorları kıran vatandaş, bu yıl da kardan eşiyle balayına çıkıp güneşlendi. Plaj havlusunu sererek yanına uzandığı bikinili kardan geline güneş kremi süren genç adam, herkesi kahkahaya boğdu.

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Geçen sene 2 metrelik kardan gelinle çektiği görüntüleri, internette tıklanma rekorları kıran bir çocuk babası Ertan K., bu yıl da inanılmaz bir şey yaptı. Geçen yıl evlendiği kardan gelinle bu kez de balayına çıkan Kalktık, dondurucu soğuktaki yeni görüntüleriyle herkesi kahkahaya boğdu. Bikini giydirdiği kardan gelinin yanına plaj havlusunu sererek uzanan Ertan K., üzerine titrediği buz gibi eşine zarar görmemesi için krem sürmeyi de ihmal etmedi. İlişkilerinin çok soğuk olduğunu dile getiren 35 yaşındaki Ertan K. ,  9 yaşındaki kızıyla  gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
 
Balkanlar'dan gelen yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldığını, kızı Azra ve yeğenleriyle eğlenmek için kardan gelinin devamını yaptıklarını dile getiren Ertan K., “Annem ve eşim benimle görüntülenmek istemedi. Seneye kardan çocuklarımız olur herhalde. Bu kardan kadının eşimle aramı açmasından korkuyorum" diyerek espri yaptı. 
 
Kızı ve ve yeğenlerinin kar toplayarak kendisine yardım ettiğini kaydeden Ertan K. sözlerini şöyle sürdürdü:
  “3 saat uğraşarak yaptık. Görenler başıma soğuk geçtiğini düşünüyor. Bu kadar çok ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim. Ama kardan gelinle balayının çok soğuk geçtiği kesin”.
 
  Babasıyla birlikte kardan gelin yaparken çok eğlendiklerini kaydeden Azra K. ise, “Bunu becerikli babam yaptı. Hayli uğraştı. Ben de kuzenlerimle kar toplayarak ona yardım ettim” şeklinde konuştu.
 

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