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Gelir düzeyi mutluluk algısını belirliyor

Yüksek gelirli bireylerin mutluluk duygularının daha çok kendilerine dönük olduğu, düşük gelirlilerin ise ilişkileri ve başkalarıyla kurdukları duygusal bağlar sayesinde mutlu oldukları ortaya çıktı.

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ABD'nin California Üniversitesinden araştırmacılar, ülke nüfusunu demografik olarak temsil eden bin 519 kişilik grupla yaptıkları anket çalışmasında, kişilerin gelir düzeyinin mutluluk tanımlarını nasıl etkilediğini inceledi. 
 
Araştırmacılar, farklı gelir düzeylerindeki bireylerin mutluluğun temel belirleyicileri olan haz, memnuniyet, gurur, huşu, şevk, sevgi ve şefkat duygularından hangilerine daha çok eğilimli olduklarını belirlemeye çalıştı. Örneğin kişinin şefkat duygusuna eğilimini anlamak için "Başkalarını korumak, kollamak yüreğimi ısıtır." önermesine katılıp katılmadığı soruldu.
 
Katılımcıların verdikleri yanıtlardan, sosyo-ekonomik skalanın üstündeki kişilerin zevk, memnuniyet ve gurur gibi kişinin kendisinden kaynaklanan mutluluk duygularına daha fazla eğilimli oldukları, gelir skalasının altındaki kişilerin ise sevgi ve şefkat gibi başka insanlara yönelen duygulara daha fazla meylettikleri ve daha diğerkam oldukları anlaşıldı.
 
Araştırmacılar ayrıca düşük gelirli kişilerde huşu duygusunun daha baskın olduğuna, bu kişilerin çevrelerine ve güzelliğe daha duyarlı olduklarına dikkat çekti.
 
Araştırmaya önderlik eden California Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Paul Piff, bulguların mutluluk ile refah düzeyi arasında tek yönlü bir bağ olmadığını ortaya koyduğunu belirterek "Refah düzeyinin doğrudan mutluluk sağlamaktan çok kişiyi farklı mutluluk biçimlerine eğilimli hale getirdiği anlaşılıyor. Refah düzeyi yüksek bireyler, olumlu duyguları daha çok şahsi başarılarından, kazanımlarından ve statülerinden elde ederken refah düzeyi daha düşük olanlar ilişkilerinden ve başkalarıyla kurdukları duygusal bağlardan mutluluk çıkarıyorlar." dedi.
 
Araştırmanın sonuçları Amerikan Psikoloji Birliği yayını "Emotion" dergisinde yayımlandı.

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