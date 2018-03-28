Gelir testi nedir E devlet Gelir testi nasıl yapılır sorgulama ekranı haberimizde yer almaktadır. Hem genel sağlık sigortası borçlarını yapılandıracaklar hem de gelir testi yaptıracaklar için son tarih 2 Nisan olarak belirlendi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek. Gelir Testi Sonucu Sorgulama ise E-devlet sistemi aracılığıyla yapılabiliyor. e Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, kendilerinden istenen bilgileri sisteme girerek sonucu görüntüleyebiliyor.

GELİR TESİ NASIL YAPILIR?

Genel sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendirse de gelir testi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadırGelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar ikametgah adresine en yakın noktada bulunan ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi başvurusu yaparak kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Altına doğru olduğu ile ilgili beyan ve taahütte bulunurlar. Gelir durumlarına göre bu formlar değerlendirilir ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin ne kadar prim ödeyeceklerini belirlerler. Bu kişiler primlerini kaymakamlıklara değil Sosyal Güvenlik Kurum’larına öderler.

E- DEVLET GELİR TESTİ SORGULAMA

Gelir Testi Sonucu Sorgulama ise E-devlet sistemi aracılığıyla yapılabiliyor. e Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, kendilerinden istenen bilgileri sisteme girerek sonucu görüntüleyebiliyor.

Gelir Testi Nedir, Nerede Yaptırılır?

Genel Sağlık Sigortası’nın en çok kafa karıştıran ve soruya neden olan kısmı çalışmayanlar ile ilgili olan kısım. Az önce de belirttiğimiz gibi GSS, çalışsa da çalışmasa da tüm ülkeyi kapsayan bir sistem. Çalışmayan kişiler sistemin içinde yer alıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için kendi primlerini SGK’ya kendileri yatırıyorlar. Ödenecek primin belirlenmesi için Gelir Testi yaptırmak zorunlu. Gelir Testi, ikamet edilen yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yaptırılabiliyor. Çalışmayan herkes bu testi yaptırmak zorunda.

Bu test ile gelirin olup olmadığı, varsa bunun ne kadar olduğu belirleniyor. Test yapılırken hane halkının tamamı göz önünde bulunduruluyor. Yani tek başınıza yaşamıyorsanız bireysel Gelir Testi yaptıramazsınız. Aynı evde yaşayan eşler, çocuklar, o evde yaşıyorsa anne ve baba, öğrenim nedeni ile şehir dışında yaşayan 25 yaşını doldurmamış çocuklar hane halkı olarak dikkate alınıyor. Gelir Testi’nin sonucuna göre kişinin ödeyeceği prim tutarı belirleniyor. Gelir Testi yaptırmazsanız priminizi en yüksek tutardan ödemeniz gerekiyor.