Gelir vergisi nedir Gelir türleri nelerdir Beyanname ne zaman verilir? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları haberimizde yerini alıyor. Anonim ve limitet şirketlerin gelirleri üzerinden toplanan vergiler; Kurumlar Vergisi adıyla, şahısların gelirleri üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi adıyla tahsil edilmekte. Şahıslar ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti gerçekleştirerek ve işyerleri üzerinden gelir elde edebilir... Ki bu geliri elde eden kişiler yalnızca ertesi yıl Mart ayında beyanname vermezler, yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde düzenli olarak yıl içinde de muhtasar, KDV, geçici vergi beyannamesi de verirler, defter tutarlar. Vergi ödevlerini yerine getirirken mali müşavirlerinden de profesyonel destek alırlar. Mülkünü kiraya verip gelir elde eden, mülkünü satıp kazanç elde edenler, şirketlerden kâr payı, yurtdışından faiz geliri vb. elde eden kişiler ise yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde yılda bir kez Mart ayında beyanname verirler. Yıl içinde beyanname verme, defter tutma gibi yükümlülükleri de söz konusu değildir.

Gelir türleri nelerdir?

Beyana tabi kira geliri elde edenler: Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar.

Beyana tabi gayrimenkul satış kazancı elde edenler: Diğer Kazanç ve İratlar (Değer Artış Kazancı) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar. Hisse senedi satış kazancı, Eurobond satış kazancı elde edenlerin gelirleri de ‘Değer Artış Kazancı’ olarak beyannameye dâhil edilecek.

Beyana tabi faiz, repo, kâr payı vb. kazanç elde edenler: Menkul Sermaye İradı (MSİ) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar.

Beyana tabi ücret geliri elde edenler: Ücret başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar (Tek işverenden alınan ücretler beyana tabi değil)

Gelirin saydığımız dört unsurunun dışında ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler de bu başlıklar altında gelir vergisi beyannamesine gelirlerini dâhil edeceklerdir.

Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?

Anonim ve limitet şirketlerin gelirleri üzerinden toplanan vergiler; Kurumlar Vergisi adıyla, şahısların gelirleri üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi adıyla tahsil edilmekte. Şahıslar ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti gerçekleştirerek ve işyerleri üzerinden gelir elde edebilir... Ki bu geliri elde eden kişiler yalnızca ertesi yıl Mart ayında beyanname vermezler, yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde düzenli olarak yıl içinde de muhtasar, KDV, geçici vergi beyannamesi de verirler, defter tutarlar. Vergi ödevlerini yerine getirirken mali müşavirlerinden de profesyonel destek alırlar. Mülkünü kiraya verip gelir elde eden, mülkünü satıp kazanç elde edenler, şirketlerden kâr payı, yurtdışından faiz geliri vb. elde eden kişiler ise yasaların belirttiği kriterler çerçevesinde yılda bir kez Mart ayında beyanname verirler. Yıl içinde beyanname verme, defter tutma gibi yükümlülükleri de söz konusu değildir.

Gelir Vergisi’nin alt bölümlerinde çeşitli gelir türleri var. Kira gelirleri, gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri bunlardan bazılarıdır.

BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR?

Beyanname vermesi gereken kişiler; bir yıl boyunca elde ettikleri gelirlerini ertesi yıl Mart ayında (1-25 Mart) Maliye’ye beyan ediyor (GVK Md. 92). 2016 yılında gelir elde edip beyanname vermesi gerekenler, 25 Mart 2017’ye kadar beyannamelerini Maliye’ye verebilecekler. 2017 gelirlerinin beyanı için son tarih ise 25 Mart 2018.