Gemiden düşen konteynerlerdeki malzeme sahillere vuruyor

Avustralya, bir gemiden kaynaklanan çevre faciasıyla yüz yüze. BBC'nin haberine göre, Avustralya açıklarındaki bir gemiden pazar günü düşen 123 konteynerden 83'üne ulaşılamadı.

Kayıp konteynerlerdeki sağlık ürünleri, cerrahi maskeler, bebek bezleri ve plastik şişeler ise kıyıya vurdu.

Kaybolan konteynerlerin deniz canlılarına zarar vermesinden endişe ediliyor. Özellikle balinaların konteynerlerden düşen malzemeleri yutma riski var.

Yerel halk, genellikle el değmemiş sahillere vurduğunu söyledikleri çöplerin sürüklenmeye devam etmesinden şikayetçi.

Yetkililer, denizdeki malzemenin zehirli olmadığını ancak temizlenmesinin vakit alacağını söylüyor. Halihazırda devam eden temizlik operasyonunda, yalnızca bir sahilden beş konteynerlik malzeme toplandı.

Geminin ait olduğu Tayvanlı nakliyat şirketi Yang Ming, olay nedeniyle dolayı özür diledi.

Şirket sözcüsü Steven Ka, Australian Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Deniz kazasının çok sayıda kamu sorununu beraberinde getirdiğini biliyoruz. Elbette kazanın deniz ortamına verdiği zararı en aza indirmek ve telafi etmek için bütün sorumluluğu alacağız" dedi.

(BBC Türkçe)