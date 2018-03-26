Genç çiftçi 30 Bin TL hibe desteği başvuru şartları 2018 Genç çiftçi destek verilecek projeler ve başvuruları

Genç Çiftçi 30 Bin TL hibe desteği, Genç Çiftçi 2018 başvuruları destek verilecek projeler nelerdir? Milyonlarca genci yakından ilgilendiren haberde son gelişme ise şu şekilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılında genç çiftçilere 30 bin TL destek ödemesi yapmaya devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde destek ödemesi başvuru şartları ve ödeme yapılacak projelere ilişkin bilgi verildi. Başvuru şartları arasında Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor. Destek için ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden yapılacak. Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. İşte merak edilen Genç çiftçi hibe 2018 detayları hakkında merak edilenler...

2016 VE 2017 YILLARINDA YAKLAŞIK 31 BİN GENÇ ÇİFTÇİYE 933 MİLYON LİRALIK HİBE KULLANDIRILDI

Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na bu yıl da devam ettiklerini belirten Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırdıklarını aktardı.

Fakıbaba, bu hibenin 723 milyon lirasının büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon lirasının arıcılık ve kanatlı projeleri, 100 milyon lirasının bitkisel üretim projeleri için verildiğine işaret ederek, "Hayvancılık projeleri kapsamında, 17 bin 698 genç çiftçiye toplam 104 bin 99 büyükbaş hayvan ve 6 bin 404 genç çiftçiye 240 bin 551 adet koyun/keçi teslim edildi." ifadesini kullandı.

2018 YILI PROGRAMI KAPSAMINDA BİNLERCE GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

2018 Yılı Programı kapsamında yaklaşık 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği verileceğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli şekilde yürüteceğiz. Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz. Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak 'çok yıllık yem bitkisi üretimi' ile 'arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği' desteklenecek projeler içinde yer alacak."

"BAŞVURULARDA PARA ALINMAYACAK"

Fakıbaba, projelerle ilgili başvuruların 2-30 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Fakıbaba, başvuru şartlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, ilgili tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı aranacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek."

HANGİ PROJELERE DESTEK VERİLECEK?

Buna göre, genç çiftçilerin hazırlayacağı projeler şu konularda olacak:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor.

ÖN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Destek için ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden yapılacak. Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

30 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 gün devam edecek.

KOMİSYONUN VERDİĞİ KARAR BAĞLAYICI OLACAK

Bu başvurular, oluşturulacak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından 10 iş günü içinde değerlendirilecek. Komisyonda, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi yer alacak. Komisyon, başvuruyu reddedip, hibe sözleşmesini iptal etme hakkına sahip olacak. Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesin olarak uygulanacak.

Komisyon tarafından belirlenen listelerde yer alan genç çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanacak.