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Genç hemşire camdan düşüp öldü

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki hemşire evde cam silerken 6'ncı kattan düşerek öldü.

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Kahramanmaraş'ta hemşire 21 yaşındaki Şeymanur Günay, 6'ncı kattaki evinin camını silerken düşüp hayatını kaybetti.
 
Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 
 
Özel bir hastanede çalışan Şeymanur Günay, 6'ncı kattaki evinin camı silerken dengesini kaybedip zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ın öldüğünü belirledi. Günay'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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