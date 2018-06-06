Genç kadın, 3 çocuğu ile 5 gündür kayıp

Orhaneli ilçesi'ne bağlı Sırıl köyünde oturan ve eşi Şahin Balu ile arasında geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Gülsüm Balı, cuma günü çocukları 5 yaşındaki Naim, 2 yaşındaki Yiğit ve 15 günlük Gülteren Balı'yı yanına alarak, Bursa'ya tedavi olmak için hastaneye gittiğini söyledi. Yanında sadece 80 lira bulunduğu belirtilen Balı ve 3 çocuğundan o günden sonra haber alınamadı. Ailesi ile kendilerinin kız kardeşinin hayatından endişe ettiğini ve gerekli yerlere başvurularını yaptıklarını belirten Mehmet Ali Uyar, "Gülsüm evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Tüm akraba ve dostlarımızı aradık onlara da gitmemiş. Onun ve çocuklarının hayatından endişe ediyorum. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.