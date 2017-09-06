Genç kız tuvalet penceresine sıkıştı
İnternetten tanıştığı bir arkadaşının evine giden kız, tuvalette klozet tıkanınca paniğe kapıldı ve çareyi birikenleri pencere dışına atmakta buldu. Ancak baş aşağı pencereye sıkışınca itfaiye tarafından kurtarıldı.
İngiltere'nin Bristol kentinde ismi açıklanmayan bir kız, internette Liam Smyth isimli bir genç ile tanıştı.
Smyth'in evine giden genç kız tuvalette klozet tıkanınca paniğe kapıldı ve çareyi birikenleri pencere dışına atmakta buldu. Genç kız, pencerede baş aşağı sıkışıp kaldı. Tüm çabasına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan kızı, itfaiye kurtardı.
İngiliz medyası, şimdi kızın kimliğini araştırıyor.
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