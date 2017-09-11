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Genç kızdan kuruyemişçiye dedikodu baskını

Fatih'te genç bir kız hakkında dedikodu çıkarttıklarını iddia ettiği kuruyemişçiyi basarak çalışanlarla kavga etti. Çalışanlara küfür ederek tekme sallayan genç kız çevredeki vatandaşlar tarafından zorlukla sakinleştirildi.

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Olay, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustafapaşa’daki bir kuruyemişçi çalışanı  bir kız hakkında dedikodu çıkardı. Hakkında çıkan dedikoduları öğrenen genç kız arkadaşlarıyla birlikte kuruyemişçiyi bastı. Elemanlarla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan genç kız, sinir krizi geçirdi.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. İş yerinin önündeki tezgahtan kuruyemişleri alan genç kız, küfürleri ederek kuruyemişleri çalışanlara doğru fırlattı. Arkadaşları tarafından uzaklaştırmaya çalışılan genç kız tezgahı tekmeleyerek bağırmaya devam etti. Etrafa küfürler savuran kızlar vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
 

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