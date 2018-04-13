Genç kızın boğularak öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Eskişehir'de, aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Korkunç olay Ağustos 2016'da yaşanmıştı. Ormanlık alanda cesedi bulunan Kader Kaya'nın, aracına bindiği kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra iç çamaşırı ile boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
"PİŞMANIM"
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile avukatı hazır bulundu.
Tahliyesini isteyen sanık Yılmaz, "pişmanım" dedi.
MAHKEME CEZA YAĞDIRDI
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tecavüz"den 13 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan da 9 yıl hapisle cezalandırdı.
Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos 2016'da cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın tecavüze uğrayıp, iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Metin Yılmaz tutuklanmıştı.
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