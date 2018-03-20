Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Genç, mahalleli tarafından sevilmediğini gerekçesiyle intihara kalkıştı

2 saat boyunca çatıdaki eylemini sürdüren şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından aşağıya indirildi. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'da bir genç, mahalleli tarafından sevilmediğini gerekçesiyle çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti.
 
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir şahıs, mahalleli tarafından sevilmediğini belirterek 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın çatıda bağırması üzerine olayı gören vatandaşlar ihbarda bulunup polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler şahsın düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı kurdu. Valiyle görüşmeden inmeyeceğini belirten şahıs aşağıda kendini izleyen ve cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşları görünce zaman zaman kriz geçirdi.
 
2 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ
Gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların rahat tavırları ise dikkat çekti. Vatandaşların kimisi parkta kimisi evinin balkonunda çatıdaki genç adamı izledi. 2 saat boyunca çatıdaki eylemini sürdüren şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından aşağıya indirildi. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA