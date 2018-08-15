Genç mucitler umut veriyor 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 81 ildeki gençlik merkezlerinde uygulamaya konulan ‘Kod Adı 2023’ projesinde başarı gösteren 250 genç, Aksaray kampında eğitimlerini sürdürüyor. Daha önce 81 ilde yapılan sınavlarda başarılı olan gençlerin katıldığı kampta, milli yazılımlar, kodlama, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, veri tabanı, robotik programlar ve insansız hava araçları kullanımı gibi birçok konuda eğitim veriliyor. Gençler, proje ile savunma sanayisinden, yazılım sektörüne varana kadar birçok alanda yeni fikir ve projeler üretiyor. Yaşları 12-15 aralığında olan genç mucitlerin bu fikir ve projeleri ilgili bakanlıklar tarafından değerlendirmeye alınarak gerekli destekler sağlanıyor.

BAKANLIK DESTEĞİ

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, yerli otomobil üretmek isteyen, uçak tasarımı yapan ve üretmek isteyen gençler olduğunu, bu gençleri ciddiye aldıklarını söyledi. Topoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce 81 ilde Kod Adı 2023 Projesi kapsamında gençlere eğitimler verilmişti. Türkiye genelinde bu eğitimlerde başarılı olan 250 öğrencimize şimdi Aksaray kampında ileri düzey eğitimler veriyoruz. Kamp, 16 Ağustos’a kadar devam edecek. Gençlerin burada üreteceği tasarım ve projeler, onaylanması halinde Bakanlıkça desteklenecek.” Öğrencilerden Yusuf Yahya Demiraslan ise kodlamayla 5 yıldır uğraştığını belirterek “Burada ileri düzeyde eğitimler veriliyor. Kısa süre genç webmastır olduk. Yerli ve milli yazılımlarla beraber ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız. Ülkemizi siber açıdan daha güvenilir bir yer haline getireceğiz.” dedi.