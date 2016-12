George Michael neden öldü? George Michael kimdir?

Birçok ünlünün idolü olan George Michael Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti. Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 'Careless Whisper', 'Last Christmas', 'Faith' ve 'One More Try' gibi birçok ünlü şarkıya imza attı. 1980'lerde bir hayli popüler olan, Wham! grubunun eski solisti George Michael, en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Ünlü şarkıcının menajeri, "Büyük bir üzüntü ile açıklıyoruz ki sevgili oğlumuz, kardeşimiz ve arkadaşımız George, Noel döneminde evinde huzur içerisinde hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

GEORGE MICHAEL'IN ÖLÜM NEDENİ

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael’ın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

POLİS: ŞÜPHELİ DURUM YOK

Polis, ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını belirtti.

GEORGE MİCHAEL KİMDİR?

25 Haziran 1963'te Londra'da Kıbrıs'lı bir baba ile İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou’ydu. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilen Michael, aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biriydi.

Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapında yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştı. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almıştı. Michael'in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere'de bir numaraya kadar yükselmişti ve tüm şarkıları Top 40'da yer almıştı. Sadece Cowboys & Angels bu başarıyı yakalayamadı.

George Michael ve Andrew Rigeley'den oluşan WHAM! grubu sahnede (7 Nisan 1985)

George Michael aynı zamanda birçok sanatçıya örnek olmuştu. Bu isimler arasında Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams bulunuyor. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve video kliplerin 80'lerde gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biriydi. Video kliplerindeki başarısı ona Video Vanguard ödülü kazandırmıştı. George Michael, bunun dışında siyasi görüşleri, yardım çalışmaları ile de dikkat çekmekteydi.

ALBÜMLER

1987: Faith

1990: Listen Without Prejudice

1993: Five Live (Queen ve Lisa Stansfield ile)

1996: Older

1998: Ladies and Gentlemen – The best of George Michael

1999: Songs From The Last Century

2004: Patience

2006: Twenty Five

SINGLE'LAR

1984: Careless Whisper

1985: A Different Corner

1987: I Knew You Were Waiting (For Me) (Aretha Franklin ile)

1987: I Want Your Sex

1987: Faith

1988: Father Figure

1988: One More Try

1988: Monkey

1988: Kissing A Fool

1990: Praying For Time

1990: Waiting For That Day (İngiltere)

1990: Mother's Pride (A.B.D.)

1990: Freedom '90

1991: Heal The Pain

1991: Cowboys & Angels

1991: Don't Let The Sun Go Down On Me (Elton John ile)

1992: Too Funky

1996: Jesus To A Child

1996: Fastlove

1996: Spinning The Wheel

1997: Older

1997: Waltz away dreaming (Toby Bourke ile)

1997: Star People 97

1997: Star People (A.B.D.)

1997: You Have Been Loved/The Strangest Thing 97

1998: Outside

1999: As (Mary J. Blige ile)

2000: If I Told You That (Whitney Houston ile)

2002: Freeek!

2002: Shoot The Dog

2004: Amazing

2004: Flawless (Go To The City)

2004: Round Here (U.K.)

2005: John And Elvis Are Dead

2006: An Easier Affair