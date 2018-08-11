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 Gezginlerin gözdesi Kurtalan Ekspresi 

Güneydoğulu turizmciler, demir yolu ulaşımında Türkiye’nin en eski ve uzun hatlarından olan Kurtalan Ekspresi ile entegre edilecek otobüs turlarıyla bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırmayı planlıyor.

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TÜRSAB öncülüğünde bölgeye gerçekleştirilen ilk deneme turunun ziyaretçilerden büyük beğeni toplaması üzerine, seyahatlerin sonbahardan itibaren sistemli olarak başlatılması hedefleniyor. TÜRSAB Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin 

Yıldız “Herkesin bildiği GAP turlarını biz biraz da tren üzerinden devam ettirmek istiyoruz. Özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa bu tura dahil edilecek.” dedi.  

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