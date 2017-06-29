GİB borç ödeme internetten başvuru 2017 vergi borcu yapılandırma

GİB borç ödeme internetten başvuru 2017 vergi SGK SSK borcu yapılandırma sorgulama haberimiz içerisinde sizlerle. Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet kurumlarına olan borçların tahsilatını sağlar. Vatandaşlara borçlarını daha rahat ödeyebilmeleri için kolaylık sağlar. Vergi borcu, SGK borucu, SSk borcu olanlar zamanında ödemedikleri için borçlarına eklenen faizlerin silinmesi için açılacak yapılandırma tarihlerinin açıklanmasını beklerler. 2017 yılında 27 Mayıs’ta vergi yapılandırma ilanı yürürlüğe girdi ve 30 Haziran’da son bulacak. Aynı zamanda üniversitede eğitim görürken öğrenim kredisi alan öğrenciler de bu faiz affından yararlanabilecekler. Öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlardan 27 Mayıs 2017 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar 7020 sayılı Kanunun yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir. Aynı şartlar vergi borcu olanlar için de geçerli. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Başvurular hem internetten hem de son üç gün gece yarısına kadar açık olacak vergi dairelerinden yapılabilecek. Bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile başvurulabilir.Yapılandırma başvurusu 30 haziran günü son bulacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim uygulanmaktadır.

VERGİ DAİRELERİ GECE SAAT 24.00'E KADAR AÇIK OLACAK

Araya giren bayram tatili ve haftasonu nedeniyle kapalı olan vergi daireleri, cuma günü gece saat 24.00'e kadar açık olacak.

Maliye Bakanlığı'nca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanunla ilgili vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı. Gece yarısına kadar açık kalacak vergi dairelerin yoğunluk olmadığı gözlendi. Kırklareli'de 2 vezne ile oluşturulan 6 ayrı masada mükelleflere hizmet sunuluyor. Kırklareli'nde gece mesaisinin başladıktan sonra 1, Tekirdağ'da ise 2 mükellefin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Vergi borcu yapılanması 30 Haziran'da sona erecek. Vergi dairelerinde son gün yoğunluk olması bekleniyor.

BORÇLAR KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti art arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.

YAPILANDIRMA HAKKINI KAYBEDECEK

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti art arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

Maliye Bakanlığınca belirlenen devlet gelir politikasını uygular. Devlet gelir politikası Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır. Örneğin, 2014-2016 yılları Orta Vadeli Mali Planında, vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması istihdamın ve yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu politikayı uygulamak GİB'in görevleri arasındadır.

Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırır ve hizmetlerini yerine getirir. Vergi alanındaki hizmetleri, vergi dairesi başkanlıkları ve vergi daireleri aracılığıyla yerine getirir. Vergiye uyumu kolaylaştıracak hizmetler sunar.

Mükellefler, GİB'ten vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilmektedirler. GİB, kendisinden istenecek izahatı özelge ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir.

Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri alır.

Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirir. Rehberler broşürler yayınlar, bültenlerle mükellefleri bilgilendirir. Her yıl çeşitli gelir unsurlarıyla ilgili kitapçıklar yayınlanır. Ayrıca internet sitesi aracılığıyla mükellefler bilgilendirilir.

Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak. Bu çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlayarak yürütmek Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nün görevidir.

Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre, vergi daireleri aynı zamanda tahsil dairesidir.

Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak. Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak ise GEP'in görevleri arasındadır.

Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek. Söz konusu kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından GEP, vergi tekniği ve uygulamaları açısından ise GİB inceleyerek görüş bildirir.

Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak.