Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı başvuruları Tarım Bakanlığı memur alımı ne zaman? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Alınan son bilgiye göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki eksiklik için alımlar yapmaya başladı. Tarım Bakanlığı memur alımı başvuru şartlarında neler var? Adayların Müfettiş Yardımcısı giriş sınavına katılabilmeleri için, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Ön maddesindeki şartları taşımak, Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Yukarıdaki tabloya göre alım yapılacak ünvana göre , Ziraat Fakültesi için beş yıllık ve diğer fakülteler için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmuş olmak şartları aranır. Tarım Bakanlığı son dakika haberine göre Devlet Personel Başkanlığı tarafından 27 Aralık 2017 tarihli yayımlanan ilanlara göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine memur personel alımı yapıyor. İşte merak edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı başvuruları Tarım Bakanlığı memur alımı ne zaman? Sorularının yanıtları haberimizde sizlerle…

TARIM BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 27 Aralık 2017 tarihli yayımlanan ilanlara göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine memur persone alımı yapıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı farklı fakültelerden mezun olmuş 5 kişilik boş kadro ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Adaylara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Müfettiş Yardımcısı Giriş sınavı uygulanacak olup, adayların başvuru şartlarını taşımaları dahilinde sınava katılmaya hak kazanacaklar.

Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında 7. dereceli boş kadro ile, Ziraat Fakültesi mezunu 1, Veteriner Fakültesi mezunu 2 ve Üniversitelerin lisans eğitimi veren kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından mezun yada bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş 2 kişi olmak üzere toplamda 5 memur alımı yapacak. Ayrıca personel alımı tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların Müfettiş Yardımcısı giriş sınavına katılabilmeleri için, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Ön maddesindeki şartları taşımak, Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Yukarıdaki tabloya göre alım yapılacak ünvana göre , Ziraat Fakültesi için beş yıllık ve diğer fakülteler için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmuş olmak şartları aranır.

Ayrıca bunlarla beraber, 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP33 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak ve Yabancı Dil Sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 70 puan almış olma, Sağlık açısından görevini yapmasına engel durum olmamak ve Erkek adyalar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak şartları aranmaktadır.

SINAV:

Yapılacak olan giriş sınavı yazılı ve sözü olarak iki aşamadan yapılacaktır. Buna göre sınava katılmaya hak kazananların listesi Tarım bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak olup sınavın yazılı bölümü 31 Ocak 2018 tarihinde Saat 10:00 da Ankarada yapılacaktır. Daha sonra ise sözlü sınav 05, 06 ve 07 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar, 10 Ocak 2018 tarihinde saat 09:00 itibari ile başvurularına başlayabilecek ve en geç 19 Ocak 2018 tarihi saat 18:00 a kadar başvurularını yapabilecektir. Buna göre Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuran adaylardan; yukarıda 3 grup halinde belirtilen kadrolar itibariyle ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 24.01.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır . Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GIRMEYE HAK KAZANANLARIN ILAN EDİLMESİ

Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlar 12.02.2018 tarihinde Bakanlık Internet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup ayrıca bu kişilere ayrıca e posta ile bildirim yapılacaktır. Başarılı olan adaylar 5, 6, 7 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.