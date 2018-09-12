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Giresun’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Giresun'de kontrolden çıkan bir minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 de yaralı var.

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Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaoavcık Yaylası'ndan dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.


Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, minibüs içerisindeki 11 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan AFAD ekipleri, kayıp ihtimaline karşı minibüsün yuvarlandığı yerde arama çalışması yapıyor.

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