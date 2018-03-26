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Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

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Yurdun kuzeybatısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor. 
 
BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. 
 
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. 
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17 
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16 
 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 21 
 
Adana: Parçalı bulutlu 24 
 
Antalya: Parçalı bulutlu 21 
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15 
 
Trabzon: Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu 17 
 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14 
 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22 
(Milliyet)

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